Uus trend? Suurarendaja on valmis kliendi vana korteri ära ostma

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on juulikuu lõpuni kehtiva pakkumise eesmärk teha inimestele kodu ostmine võimalikult mugavaks. «Põhimõte on lihtne – laseme Tiskreojale kolida soovijal tema senise kodu ära hinnata, aitame sellele ostja leida ning kui see ei õnnestu, siis ostame tema vana kodu ise ära,» selgitas Vähi, kelle kinnitusel sobivad vahetuseks korterid Tallinnas ja Tallinna lähivaldades ning samuti Tartus ja Pärnus.