Ikea sisekujundaja: 4 lihtsat viisi, kuidas eelarvet lõhki ajamata oma suvekodu värskendada

Ehkki nende riikide loetelu, kuhu reisida lubatakse täieneb igal nädalal, näitas IKEA uuring, et enamik eestlasi on oma suvepuhkuse plaane juba muutnud. 30 protsenti küsitletutest väitis, et nad keelduvad välismaale reisimast. Kümnendik ütles, et nad veedavad oma puhkuse Eestimaal ringi reisides, kuna olid sunnitud pandeemia tõttu puhkuse välismaal tühistama.

44 protsenti uuringus osalenuist kavatseb suvepuhkuse kodus veeta. 28 protsenti veedab selle kodumaad avastades ja 26 protsenti kavatseb maakoju sõita.

Paljud maamajade omanikud leiavad seejuures, et nende suvekodude seisukord puhkuse nautimiseks kindlasti ei sobi.

«Peaaegu pool ehk 47 protsenti vastanutest ütles, et nende maamajad ei ole üldse või on ainult pooleldi puhkuseks sobivad. Ilmnes, et kõige probleemsemad kohad on köök, terrass ja magamistoad ehk kohad, mida kasutatakse enamasti nädalavahetuseks mõeldud kodudes kõige rohkem. Iga teine küsitletu plaanib oma maamaja tänavu renoveerida ning kolmandik vastajatest plaanib remondi peale kulutada lausa rohkem kui 500 eurot,» sõnas IKEA Eesti peasisekujundaja Darius Rimkus.

Kust alustada, kui sul on piiratud eelarve?

Kuigi enamik vastanutest olid nõus maakodude ajakohastamiseks suurema summa kulutama, on IKEA sisekujundajal neli lihtsalt viisi, kuidas oma suvist puhkusepaika uuendada.

«Eesti maamajad on tavaliselt väga väikesed, mistõttu on oluline ruumist viimast võtta ja seda mitte asjadega üle koormata. Kõigepealt soovitan oma asjad ja mööbliesemed üle vaadata. Võta natuke aega ja mõtle, kas kõik esemed on heas seisukorras, vajalikud ja kasulikud. Kui sa mõnest asjast lahti saad, näed kohe, mida sul täpselt vaja on,» soovitas Rimkus.