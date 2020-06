Leetu külla: vaata, kus kõige paremat peedisuppi saab

Põhjuseid, miks Leedut külastada on palju, näiteks lõunanaabrite kuulus külm peedisupp. Lillakasroosa rahvusroa ajalugu on sama kirju kui supp ise. Esimest korda on peedisuppi ajalooürikutes mainitud 300 aastat tagasi. Poola-Leedu vürstiriigi aadlikud serveerisid just seda suppi kaugelt tulnud külalistele.