Halli seinavärviga kaasnev pahupool, millest keegi suurt ei räägi

Kristie Allsopp kutsub koduomanikke üles ettevaatlikkusele. Paljudes kodudes domineeriv hall värvitoon pole tema sõnul just kõige parem valik, kuna neelab valgust ja muudab toad hämaraks.

«Valguse peegeldamiseks on vaja valgust. Kui teil on tumehall tuba, pole teil valgust, mis saaks edasi kanduda. See pole kuigi keskkonnasõbralik valik, kuna peate sellest lähtuvalt rohkem tehisvalgust tuppa tooma,» rääkis ta väljaandele countryliving.co.uk antud intervjuus.