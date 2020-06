Paki kohvrid! Itaalia päikese all pakutakse euro eest maju müügiks

Calabria lõunaosas asuv Cinquefrondi asub mererannast 15-minutilise autosõidu kaugusel. Linnavõimud soovivad linna räämas majad korda teha, ent kuna tegu on liiga kalli ettevõtmisega, loodavad nad koduostjaid ettevõtmisse kaasata, pakkudes neile euro eest maju.

Nagu headel asjadel ikka, on ka selle pakkumise juures üks konks. Nimelt peab maja ostnud inimene lisaks 1,1 eurole maksma iga aasta 250 eurot kindlustuspoliisi ja seda kuni renoveerimistööde lõpuni. Kui ostja renoveerimistööd peaksid kestma rohkem kui kolm aastat, tuleb omakorda 20 000 eurost trahvi maksta.

«Me lihtsalt vajame teatavat kindlust, et inimesed siia ka elama jäävad. Aastakümnete jooksul on siit tohutul hulgal inimesi läbi käinud. Tohutul hulgal on ka hüljatud maju, mis vajavad hädasti kordategemist,» rääkis Cinquefrondi abilinnapea väljaandele thesun.co.uk.