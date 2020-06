3 olulist põhjust, miks grillresti nõudepesumasinas pesta ei tohiks

Nõudepesumasin on väärt koduabiline, mis puhastab suurema vaevata ka kõige määrdunumad nõud, kuid see ei tähenda, et selles võiks päris kõike pesta. Malmist või terasest grillresti puhul tuleb näiteks äärmiselt ettevaatlik olla, kuna nõudepesumasina süvapesu järel võib rest kiirelt rooste minna.