ÜLEVAADE ⟩ Koroonaviirus on Harjumaa eramute hinnad ja pakkumiste arvu langusse viinud

Alates 2009. aastast on turg järk-järgult aktiviseerunud ning viimase kolme aasta jooksul on teostatud tehingute arv jäänud vahemikku 1509-1643 tehingut aastas. 2018. aastast on aastal tehingute arv langes ning aasta jooksul teostati kokku 1509 tehingut, mida oli 8,2 protsenti vähem kui eelneval aastal. 2019. aasta jooksul teostati kokku 1561 tehingut, mida oli ligikaudu 3,4 protsenti enam kui 2018. aastal.

Viimastel aastatel on eramute mediaanhind kiirelt kasvanud, kuid koroona peatas hinnatõusu. Mediaanhind on viimastel aastatel püsinud vahemikus 100 000 eurot – 140 000 eurot Harjumaal ning 190 000 eurot – 220 000 eurot Tallinnas. Märkimisväärne on asjaolu, et märgatavalt on kasvanud hinnad just viimaste aastate jooksul. 2018. aastal oli mediaanhind 124 000 eurot ning 2019. aastal 140 000 eurot, mis on omakorda 9,1 protsenti kõrgem kui 2018. aastal.