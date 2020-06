Aastaid insomnia käes kannatanud pereema räägib, kuidas ta iseseisvalt haigusest jagu sai

Pooleteise aasta möödudes sai naisele selgeks, et nii enam jätkata ei saa. Naine pöördus unearsti poole, kes soovitas tal enne magamaminekut melatoniini tablette võtta, kuid see Alyssat ei aidanud.

«Ühel päeval oli mul piisavalt jaksu, et oma poja tuba korda teha. Ta on juba suur poiss, seega ei olnud vaja tema imikuasju enam alles hoida. Mõtlesin, et ehk aitab korras tuba mu ärevust maha suruda. Ja see aitas! Tundsin end kohe kuidagi palju kergemalt,» räägib Alyssa.