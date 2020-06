EV100 raames uue keskväljakuta jäänud Põltsamaal läheb varsti ehituseks

Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaose sõnul ei ole konkursi võitnud projekti «Roosilinn» teostuse maksumus vallale jõukohane. Põltsamaa rahva rõõmuks ei ole aga vallavalitsus linna keskväljaku väljaarendamisest loobunud.

Uue projekti keskmeks saab Põltsamaa kesklinnas paiknev roosisaar. Vallavalitsuse, maastikuarhitektuuribüroo AB Artes Terrae ja Sulev Nurme koostöös on valminud uus eskiisprojekt. Ehitustööde käigus kavandatakse ümber rooside istutusalad ja roosisaart läbiv tee. Jõe äärde on kavandatud istumiskohad ja lisatud keskne tegevuskoht, mis on lahendatud amfiteatrina. Jõeäärsetele nõlvadele rajatakse astmestik lõunapäikese nautimiseks.

«Ehituse esimese etapi töödeks on tehtud taotlus maakondlikust toetusmeetmest MATA. Loodetavasti saab juba sel aastal töödega alustada. Uue keskväljaku põhirõhk on linna läbiva jõe esiletoomine,» räägib Klaos. Lisaks on Klaose sõnul oluline ühendada Põltsamaa atraktiivsed objektid, nagu roosisaar, kultuurikeskus ja Põltsamaa loss.