LUMMAVAD PILDID ⟩ Sisekujundaja Anu Reinson: kodu on hinge peegel

Anu märgib, et esimene huvi sisekujunduse vastu sai alguse juba varajases nooruspõlves.

«Juba päris noorena olid mu lemmikajakirjadeks sisustusajakirjad ning mäletan, et vaatasin kodus olnud ajakirju ikka kordi ja kordi üle keskendudes igasugustele detailidele piltidel ja avastasin igal sirvimisel jälle justkui midagi uut, mis varem märkamata oli jäänud,» meenutas ta.

Anu leiab, et koju peab looma rahuliku ja lõõgastava keskkonna. FOTO: Erakogu

Tõsisem huvi sisekujunduse vastu tärkas Anul kümme aastat tagasi, kui ta abikaasaga esimese ühise kodu soetas. Internetist ideid kogunud Anu oli põnevatest sisekujundusblogidest ja imekaunitest Pinteresti fotodest sedavõrd lummatud, et otsustas ise seepeale kätt proovida.

«Algul olin vaid teiste blogide sirvija, aga siis mingi aeg tuli mõte ka enda blogi teha, kuhu siis enda jaoks inspireerivat materjali kogusin,» meenutas ta.

Anu silmad löövad särama mahedate värvi ja looduslike materjalide peale. FOTO: Erakogu

Varsti hakkasid sõbrad-tuttavad Anult sisekujunduslikku nõu küsima ning naine avastas end peagi ka juba võõrastega teadmisi jagamas. «Viimased aastad võin juba öelda, et hobist ongi saanud minu töö,» sõnas ta.

Tänagi ammutab sisekujundaja väga palju inspiratsiooni ja ideid internetist, kohast, kus kõik kümme aastat tagasi alguse sai. Kuna Anu on töö tõttu niikuinii väga palju ekraani taga, meeldib talle mõnikord vahelduseks ka sisustusajakirju ja -raamatuid sirvida.

Anu peab lugu naturaalsetest materjalidest. FOTO: Erakogu

«Viimase aja parim elamus on olnud Natalie Waltoni raamat «This Is Home». Lugesin selle järjest otsast lõpuni läbi, mida ma sisustusraamatute puhul tihti ei tee, ja vahel oli tunne, et loen oma mõtteid, mis on kellegi poolt nii hästi kirja pandud. Tema kodu loomise filosoofia ühtib lihtsalt nii palju minu enda sisustusfilosoofiaga,» pajatas Anu.

Vähem on rohkem

Anu on oma ameti tõttu väga hästi kursis värskeimate sisekujundustrendidega, ent oma kodus ta nendega enamasti kaasa ei lähe. Naine lähtub oma kindlast käekirjast ja lemmikmaterjalidest.

«Kui mulle midagi uutest trendidest meeldib, siis mingi detaili või lahenduse näol ma vahel toon seda ka oma koju, aga proovin enne süvitsi mõelda, et kas see mulle tegelikult ka meeldib ja meie koju sobib või on soov miskit uuendada lihtsalt sellest tingitud, et see on hetkel populaarne,» lisas ta.

Trendide asemel usaldab sisekujundaja oma vaistu ja sisehäält. FOTO: Erakogu

Anu eelistab kvaliteeti kvantiteedile ning järgib sisekujunduses pigem minimalistlikku lähenemist. Ta armastab naturaalseid materjale ja mahedaid värve, millega sisekujunduses julgelt mängida saab. Keskkonnateadliku sisekujundaja kodust kulda-karda ja massiivseid mööblitükke ei leia.

«Samuti väldin teadlikult «ah see on nii odav, ei peagi kaua kestma, nagunii tüdinen varsti ära ja vahetan välja» suhtumist kodu kujundamisel,» selgitas ta.

Kodu peegeldab Anu isiklikku ellusuhtumist ning omab erilist tähendust tänu lähedastele ja armsatele asjadele, millega ta end ümbritsenud on. Kui Anu peaks perele valima ükskõik kus maailma otsas uue kodu, otsustaks ta kahtlemata ikkagi kodumaa kasuks.

«Ma olen selles suhtes õnnelik inimene, et ma sooviksin üle kõige elada Eestis, ühes väikses vaikses kohas, kus on palju rohelust ja mets külje all, ja kus mul on iga nurga peal häid mälestusi. Ühtki teist kohta ma oma elukohaks valida ei ihkaks,» rääkis ta.

Valgusemäng Anu magamistoas. FOTO: Erakogu