Pilt selgeks: kuidas kujuneb maakleri vahendustasu?

Maakleri vahendustasu puhul kehtib vana tõde: tellija jaoks on teenuse hind kõrge ning maakleri jaoks ei tundu pakutav tasu, arvestades panust ja töömahtu, alati õiglane.

Klient jagab võitu maakleriga

Olukorrad võivad erineda kardinaalselt, maakleri töömaht võib kõikuda meeletult. Ühel juhul võib maakler saada enda portfelli eluruumi, mille ta suudab a la kaheksa tunni töö ning nädalaga ära müüa. Teisel korral panustab maakler vara müümisse sadu tunde ja samal ajal kaubeldakse ka vahendustasu alla.

Üldiselt on vahendustasu suuruse kujunemise puhul kaks varianti: maakler ja klient lepivad kokku müügihinnast võetava protsendi või siis on tasu konkreetne summa. Enamasti jäävad vahendustasud kahe ja viie protsendi vahele müügihinnast. Kui aga vara hind on 40 000–50 000 eurot ja alla selle, lepitakse üldjuhul kokku fikseeritud tasu, sest kui kasutada madalama hinnaga vara puhul protsendipõhist lähenemist, siis tihtipeale ei ole maakleril võimalik saada tehtud töö eest õiglast tasu. Kuid esineb ka kokkuleppeid, kus on fikseeritud tasu ja lisandub boonustasu, seda juhul kui vara õnnestub müüa eeldatavast kõrgema hinnaga – klient jagab «võitu» maakleriga, mis ideaalis võiks motiveerida maaklerit leidma kõrgemat hinda maksvat ostjat.

Maaklerteenuse põhielemendid

Tasu, mida üks või teine maakler kliendilt sama vara müügi eest küsib, võib erineda kordades. Kui vara omanik on erinevate maaklerfirmadelt küsinud pakkumisi, siis on oluline, et otsust ei langetata vaid vahendustasu suuruse põhjal. Tähtis on süveneda, mida ta vastava tasu eest saab.

Madalama hinnaga pakkumise puhul võib teenus sageli piirduda pelgalt sellega, et maakler käib kiirelt objektilt läbi, teeb telefoniga fotod (või siis ei lähe üldse objektile ja kasutab omaniku tehtud fotosid), paneb kuulutuse üles ning jääb ootama kõnesid. Igal juhul on korrektne, et maakler saadab pakkumise, kus on detailselt lahti kirjutatud, mida maaklerteenus täpsemalt sisaldab.

Kui selgub, et vara on müüdav, siis järgmises etapis teeb maakler turuanalüüsi, pärast mida esitab ta vara omanikule nägemuse, millise hinnaga võiks vara müüki minna. Tavaliselt saadetakse see kliendile koos vahendustasu pakkumisega. Kui klient on müügihinna ja maakleri vahendustasu suurusega nõus, siis järgneb vara aktiivne müük.

Müügi põhielemendid: kvaliteetsed fotod

põhjaliku müügikirjelduse koostamine erinevate kanalite jaoks

kuulutuste sisestamine portaalidesse ja levitamine sotsiaalmeedias

omaniku soovil või kokkuleppel reklaamplakat objektil

võimalusel ja vajadusel eraldi meediaplaan

müügitöö

müügimaterjalide koostamine ostuhuvilistele

kommunikatsioon huvilistega (kõnedele ja e-kirjadele vastamine), ostuhuviliste kaardistamine (ostja soovidest ja võimalustest aru saamine)

otsepakkumiste tegemised

vara tutvustamine ja näitamine

regulaarne tagasiside kliendile müügitulemuste kohta

maksu- ja õigusalased soovitused

läbirääkimiste korraldamine ja juhtimine

notaritehingu korraldamine.

Maakleri vahendustasu dünaamika sõltub majanduse käekäigust. Vahendustasude suurused, mida üks või teine maakler sama vara vahendamise eest küsib, võivad drastiliselt erineda.