VIDEO ⟩ Väga kaval nipp, kuidas hambapasta abil pilt seina riputada

Naela seina löömisel peab olema veendunud, et selle otsa riputatav pilt näeks seinas hea välja. Valesse kohta sisselöödud nael jätab endast maha augu, mis tuleb kinni katta või leppida, et pildiraam ripub nüüd kohas, mis sulle tegelikult ei meeldi. Õnneks on olemas väga lihtne nipp, kuidas nael täpselt õigesse kohta sisse lüüa. Kõik, mida sul selleks vaja läheb on hambapasta!