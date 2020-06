Põhja-Tallinna rahvas valis Stroomi rannahoone arhitektuurikonkursil välja oma lemmiku

Linnaosa elanikud said lemmiku poolt hääletada kas Facebooki kaudu või linnaosale e-kirja saates. «Tänapäeva tehnoloogia võimaldab väga täpset statistikat pidada ja Stroomi rannahoone konkursi info jõudis Facebooki vaheldusel enam kui 77 000 inimeseni. Seda on tervelt 17 000 rohkem, kui Põhja-Tallinna linnaosas inimesi elab, mis näitab, et Stroomi rand on tallinlaste seas väga populaarne,» ütles linnaosavanem Peeter Järvelaid.