Korteriühistute huvi renoveerimisvõimaluste vastu üha kasvab

«Eriline heameel on näha, et huviliste hulk kasvab vähehaaval ka piirkondades, kus rekonstrueerimise tempo on aeglasem kui näiteks Tartus, Tallinnas või Rakveres,» rääkis EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla.

Jaadla sõnul küsitakse taolistel koolitustel palju – üheks põhiküsimuseks mõistagi rekonstrueerimise kulukus ja võimalik energiasääst.

«Vähemalt 40 protsenti väiksemad küttekulud on juba väga veenev argument ja kui lisaks saab elanik ka tervisliku sisekliima, värske õhuga ja soojapidavad toad ning uuenenud väljanägemisega kodumaja, on ka kõige suuremad skeptikud rahul.»

Jaadla sõnul on paljude korteriühistute jaoks oluline just kolleegide kogemus – eeskuju on nakkav. «Kui naabermaja on juba korda tehtud, tekib soov enda elamu samuti kaasaegseks muuta. Õnneks on Eestis juba piisavalt palju korda tehtud kortermaju, kes teistele heaks eeskujuks ja EKÜL liikmetest korteriühistute juhid oma teadmisi ka kohtumistel või ümarlaudadel jagavad.» Jaadla sõnul tuntakse huvi ka uudsete rekonstrueerimisvõimaluste vastu.

«Päikesepaneelid katusel on levinud lahendus, juba tuntakse huvi ka integreeritud päikesepaneelidega rõdupiirete vastu – et kui juba vana rõdu ümberehitust vajab, miks mitte panna see energiat tootma. Huvi on tekitanud ka fassaadielementide valmistamine tehases, mida seni Eestis alles paari korrusmaja juures kasutatud,» rääkis ta