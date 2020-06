ÜLEVAADE ⟩ Kas kriis on üürileandjad tõesti lahkemaks muutnud?

«Eriolukorra ajal avaldati arvamust, et pealinna üürikorterite üürihinnad langevad suurusjärgus 20-30 protsenti, kuid sellistele väidetele ei olnud siis veel reaalset kinnitust. Nüüd ütlevad numbrid, et see on peaaegu tõeks osutunud,» rääkis City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.