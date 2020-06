VIDEO ⟩ Pööningult leitud salakamber võttis koduomanikul südame alt külmaks

Californiast pärit Cory Williams ei osanud kodu soetades ümmargusest katuseaknast suurt midagi arvata. Ühel päeval avastas ta aga, et aknal ripub kardin ees. Üks mõte viis teiseni ning Cory leidis, et järelikult peab katuse all veel üks tuba olema, vahendab thesun.co.uk.

Selgus, et mehe sisetunne ei valetanud ning katuse all pööningule oli tõepoolest üks salakamber ehitatud. Salajane tuba, millest pererahval aimugi polnud, sisaldas 1960. aastast pärit Barbie nukke ja valiku tolleagsetest leludest. Veel avastas Cory ühe metallist masinavärgi, mis mehe käte vahel iseenesest ringiratast pöörlema hakkas, vahendab thesun.co.uk. Cory lisab, et abikaasale masinavärki näidates see sedamoodi enam ei pöörelnud.