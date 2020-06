3 väga head nippi, kuidas tagada aiatööriistade pikk eluiga

Circle K mootorikütuste tootejuhi Teedo Meltsi sõnul on väiksemates kanistrites kütusemüük hoogustunud, mis on märk sellest, et suvised aiatööd on täies hoos.

«Peamiselt ostetakse väikemootoritele kütust 5-liitristes ja 10-liitristes kanistrites, samuti on hüppeliselt suurenenud erikütuste, mootoriõlide ja muu aiatehnika hoolduseks vajamineva ostmine,» lausus Melt. Ta lisas, et enne aiamasinale kütuse ostmist tuleks selgeks teha, millist kütust tohib ja ei tohi konkreetses seadmes kasutada.

Husqvarna järelhoolduse spetsialist Aivo Smitt nentis, et muruniidukite, -traktorite, -trimmerite, rohu – ja hekilõikurite ning teiste aiatööriistade pika eluea tagamisel tuleb kõiki tööriistu otstarbekohaselt kasutada ning regulaarselt hooldada.

«Aiamasinaid peaks hooldama vastavalt kasutamise intensiivsusele, kuid kehtib põhimõte, et mida rohkem kasutad, seda sagedamini tuleb masinaid ka hooldada,» lausus Smitt.

Tutvu kasutusjuhendiga

Enne ükskõik millise aiatööriista kasutamist tuleb tutvuda toote kasutusjuhendiga, sest igal seadmed on oma juhised seadme parimaks toimimiseks ning hooldamiseks. Näiteks on suur vahe, kas mootorsaagi kasutatakse koduõue õunapuu pügamiseks või igapäevase tööriistana talvel puid tehes.

Õige kütus ja määrdeained

Kõikide aiatööriistade puhul tuleks valida kasutatav kütus ja määrdeained, mida on kasutusjuhendites soovitatud.

Circle K mootorikütuste tootejuhi sõnul on aiatehnika kütusevalikul kaks võimalust – mootoribensiin 98 ning spetsiaalne alkülaatbensiin. «Bensiin 98 ei sisalda bioetanooli ning sobib kõikides aiamasinates kasutamiseks, kuna ei seo vett ehk ei põhjusta mootori oksüdeerumist. Me ei soovita kasutada mootoribensiini 95, kuna etanoolisisalduse tõttu see aiatööriistadele ei sobi,» selgitas Melts. Ta lisas, et 95 bensiini kasutamisel tuleb ka arvestada, et kui midagi peaks aiamasinaga juhtuma, siis ei kuulu need garantiikorras lahendamisele, sest kasutatud on ebasobivat kütust.

«Alkülaatbensiin see-eest on spetsiaalselt väikemootoritele välja töötatud fossiilne kütus, mis on küll kõige masinasõbralikum ja keskkonna suhtes säästlikum, kuid see-eest ka kõige kallim,» lausus Melts, lisades, et alkülaatbensiini saab soetada ka teenindusjaamadest.

Circle K mootorikütuste tootejuht rõhutas, et lisaks õige kütuse valimisele on oluline ka kütuse õige säilitamine. «Soovituslik on osta korraga nii palju kütust, kui lähiajal ära tarbitakse, sest kütuse omaduste ja kvaliteedi säilitamiseks on tarvis stabiilset keskkonda. Näiteks ei tohi kanister sattuda puuriida ääres päikese kätte ja kindlasti ei tohiks kütust säilitada kanistris üle talve,» rääkis Melts.

Ära unusta hooldust