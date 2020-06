EKSPERDID SOOVITAVAD ⟩ Kuidas ja milline suitsuandur koju paigaldada?

Andurite paigaldamisel tasub lähtuda põhimõttest, et suits ja vingugaas liiguvad ruumis sooja õhuga üles. Seejärel seguneb vingugaas toas oleva õhuga ja jõuab esmalt lae alla ning seejärel ruumi erinevatesse kihtidesse.

G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja nendib, et suitsuandur võiks ideaalis olla paigaldatud toas lae keskele, eemale kööginurgast ja küttekolletest.

«Viimased 10 aastat on igas eluruumis seadusega nõutud vähemalt ühe töötava suitsuanduri kasutamine,» kinnitab Balti Tuleohutus OÜ tootejuht Gert Soosalu. Ideaalis peaks muidugi suitsuanduri paigaldama kõikidesse elu- ja magamisruumidesse.

Eelisjärjekorras on oluline paigaldada suitsuandur magamistoa ees asuvasse ruumi. Olgu selleks siis koridor, esik või elutuba. Just seal avastab suitsuandur muudest ruumidest alguse saavad tulekahjud ja hoiatab magajaid enne, kui suits nendeni jõuab.

Mitmel korrusel asuvate eluruumide puhul on oluline, et igale korrusele oleks paigaldatud vähemalt üks suitsuandur.

Soosalu nendib, et kööki ja vannituppa ei soovita kogenud spetsialistid suitsuandurit paigaldada, sest nendes ruumides võib andur reageerida toidu- või veeaurudele ja häirida igapäevast elu. Sellegipoolest on soovitatav paigaldada kööki kuumusandur, mis on kõige efektiivsem vahend niiskes tingimuses ohukolde avastamisel.