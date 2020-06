Kinnisvara varjatud puudused: millal on viimane aeg müüjat teavitada?

Kuigi müügikuulutuses ja lepingus on enamasti kirjas vaid positiivne, on ostja seisukohalt oluline arvestada just puudustega, kuna nendest sõltub kinnisasja sihipärase kasutamise võimalus ning mõni puudus võib asja kasutamise vägagi keeruliseks muuta, vahendab kinnisvaraportaal City24.