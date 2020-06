Meeldetuletus ⟩ Suvel hoolda kaevu ja kontrolli vee kvaliteeti

Kui salvkaev on pikka aega puhastamata, vesi jäänud seisma ja seda tarbitakse vähe, halveneb kaevuvee kvaliteet. Enne kaevuvee tarbimist saab selle kvaliteeti kontrollida veeanalüüsidega, mida tehakse Terviseameti laborites. Lähemat teavet veeanalüüside tellimise kohta saab Terviseameti kesklabori kodulehelt .

Kaevu hooldamisel tühjendatakse see veest, setetest ja prahist ning vajadusel tihendatakse rakete vahesid. Et välistada pinnavee ja maapinnalt pärineva vee sissevool kaevu, peavad salvkaevu rakked ulatuma vähemalt 70 sentimeetri kõrgusele maapinnast, maapind salvkaevu ümber peab võrreldes ümbritseva reljeefiga olema kõrgem.

«Kindlasti peab salvkaev olema pealt korralikult kaetud, et see oleks turvaline ning kaevu ei satuks sademevett ega prahti,» ütles Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist Ingrid Vinn.

Suveperiood toob kaasa ka aktiivse ehitustegevuse uute kaevude rajamiseks. Salv- ja puurkaevude rajamisel, ümberehitamisel ja lammutamisel on kohustus esitada omavalitsusele ehitusteatis koos vajalike dokumentidega, mis kooskõlastatakse Keskkonnaametiga. «Joogivee tarbeks salvkaevu rajamisel on oluline meeles pidada, et heitvee ja saasteainete pinnasesse juhtimine pole lubatud lähemal kui 50 meetrit salvkaevust. Seega peab salvkaevu ja imbväljaku vaheline kaugus olema vähemalt 50 meetrit,» sõnas Ingrid Vinn.