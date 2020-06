LUMMAV GALERII ⟩ Klassikaliselt ajatu kodu loonud Triinu: kodutundeks pole palju vaja

Triinu sõnul on pisike sisekujunduspisik tal alati veres olnud. Noore tüdrukutirtsuna armastas ta pidevalt oma tuba ümber tõsta ja asju omavahel kombineerida. Keskkooliga samaaegselt lõpetas ta omal ajal ka Viljandi kunstikooli, kus noore neiu lõputööks oli sisekujundus.

«Tol ajal sai isa abiga oma toas kapitaalremont tehtud ja see siis oma käe järgi kujundatud. Peale keskkooli suundusin natukene teisele teele ja asusin hoopis Tallinna Ülikoolis Kunstiteraapiaid õppima, mis muidugi andis hea võimaluse värvuspsühholoogia tundma õppimisele ja suure tõuke individuaalsele enesearengule,» rääkis Triinu.

Ta lisab, et peale õpinguid ja aastaid USA vahelt reisimist, oli pea ühtäkki selgem ja siht silme ees. «Kindlasti andis suure tõuke «juurte» juurde tagasi pöördumiseks osalemine 2016. aastal «Naabrist parem» saates, mil taasavastasin oma kire disaini ja sisekujunduse ning arhiktektuuri vastu,» märkis ta.

Triinu sisekujunduslik käekiri, täpselt nagu ta isegi, on ajas väga palju muutunud. FOTO: Erakogu

Tänasel päeval õpib Triinu Eesti Kunstiakadeemia tsükliõppes ruumikujundust ja saab suuresti juba praegu öelda, et kunagisest hobist on kujunemas tema igapäeva töö.

Lihtsuses peitub võlu

Sisekujundus ja disain panevad Triinul silmad särama ja südame värelema. Kodu sisustades pöörab ta aga erilist tähelepanu asjade jätkusuutlikkusele ja praktilisusele.

«Vähem on alati parem. Me tegelikult ei vaja enda ümber üldse nii palju asju ja dekoratsioone, kui pigem valgust, puhtust ja avarust. Mina küsin iga päev endalt, kas mul on seda ka päriselt vaja, kas see konkreetne ese teeb mind kuidagi õnnelikumaks? Nii olen väga palju asju suutnud jätta ostmata või üldse maha müünud või ringlusesse saatnud,» täheldas Triinu, lisades et tema sisekujunduslik käekiri on aastate jooksul väga palju muutunud.

Triinu isiklik värvitunnetus ja sisustusvalikud põhinevad seetõttu juba suuresti intuitsioonil ja ajapikku väljakujunenud eelistustel. Väiksemate sisusustusdetailide puhul meeldib talle mõnikord ka trendidega mängida.

Triinu leiab, et erinevate kultuuride, arhitektuuri ja õhkkonna keskel viibimine puhastab ja värskendab meelt ja annab palju ka sisekujunduslikku inspiratsiooni. FOTO: Erakogu

«Trendid lähevad üldsusele väga peale, aga nende puhul peaks kindlasti silmas pidama, et need mööduvad. Ajatu on see, mis on klassikaline ja kvaliteetne, seega suuremate ja kulukamate mööbliesemete ja otsuste tegemisel võiks kindlasti seda silmas pidada,» soovitas ta.

Lisaks kvaliteetsetele ja ajatutele materjalidele hindab Triinu väga ka vanamööblit ja sellele «uue elu» andmist. Selle vaimustuse tekkimisele aitas kõvasti kaasa Viljandisse soetatud korter, mis asus 130 aastases puumajas.

«Selline keskkond loob minu arvates ka eeldused interjöörile,» selgitas Triinu.

«Eriti vinge on näiteks Skandinaavia, eriti Taani 60-70-ndate disain, neid pärle aga on kahjuks tänapäeval nii raske leida. Nii ma siin näiteks unistan ja ootan, et üks vinge sekretärlaud sellest ajastust mu koju tee leiaks,» lisas ta.

Kodu on seal, kus on süda