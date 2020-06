Kärdla keskväljaku ehitus sai sümboolse nurgakivi

Kärdla keskväljak on üheksas väljak, mis on valmimas Eesti Vabariik 100 juubeliprogrammi «Hea avalik ruum» abil.

Hiiumaa vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles, et keskväljaku ümberehitamine ja sellele uue elu andmine on väga huvitav protsess.

«Ühe väikelinna süda muutub oluliselt – väga suur ala antakse autodelt inimestele. Pihlak lisas, et projekteerimise ja ehitamise perioodi jooksul on olnud palju väljakutseid, eriti kevadel, kui tuli lahendada eriolukorra-aegne kaupade ja ehitajate liikumine. Õnneks oli soe ja lumevaba talv, mis soosis ehitustegevust,» märkis ta.

Keskväljaku töövõtja ASi Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov ütles, et Kärdla keskväljaku ehitus jääb pikaks ajaks meelde, toimus ju ehitus paljuski eriolukorra tingimustes.

«Meile tegi suurt rõõmu tellija kindel soov töödega jätkata, mistõttu teame täna veel selgemini kui kunagi varem, et lahendus on alati olemas ka kõige erilisemate juhtumite jaoks. Vahetähtajaks kokkulepitu on valmis ja edasised tööd kulgevad plaanipäraselt,» märkis ta.