Sisekujundaja annab nõu: kuidas luua hubane keskkond aias, rõdul ja terrassil?

Stiil ja lähenemine paika

Sisekujundaja sõnul on populaarne Skandinaavia minimalism. «See sobib inimestele, kes soovivad kogu kompositsiooni hoida pehme ning kergena. Stiilis domineerivad valge, hall, must ja muud neutraalsed toonid ning materjalide poolest sobivad pigem looduslähedased variandid: puit, linane, puuvill, džuut, kivi, betoon ja metall. Juhul, kui on aga soov ebatavalise ja lõbusama kompositsiooni vastu, tasub valida boho stiil. See on populaarsust kogunud üle maailma just värvide ja materjalide mitmekesisuse poolest, koosnedes erinevate kultuuride segust,» rääkis Stabulniece.

Ümbritsev keskkond

Enne rõdu, aia või terrassi sisustamist tuleb mõista, mis võimalusi keskkond ise pakub. «Oluline on tähelepanu pöörata keskkonna funktsionaalsusele ja tegevustele, mida vabas õhus tehakse, olgu see siis söömine, puhkamine või hoopis lastega mängimine. Arvesse tuleks võtta ka maastikku ja päikese asetust, et loogiliselt planeerida kogu keskkonda,» lausus Stabulniece.

Maastiku puudumisel tasub see ise luua haljastuse või dekoratsioonidega. Väliköögi jaoks soovitab sisekujundaja kasutada mööblikomplekte - need on juba eelnevalt ühe stiili järgi kokku pandud. Valik on siin aga lai - olemas on erinevates toonides ja stiilis toole ning laudasid. Praktilise variandina on mõistlik kasutada komplekti, millel on kaasas päikesevari või varikatus. Võimalusel saab neid omavahel kombineerida ning lisada ka muid dekoratiivseid elemente, näiteks kardinaid, mis kaitsevad vihma eest.

Nurk puhkamiseks

Õdus õuenurgake vajab kohta puhkamiseks ning lõõgastumiseks. Sisekujundaja soovitas ühendada mitu elementi ja kasutada nii diivanit, tugitooli kui ka kiiktooli. Pehme mööbli puhul on suureks plussiks selle kergesti puhastatavus. Välismööbli puhul on hea kasutada looduslähedasi toone, nii ei kahjusta päike, tuul ja vihm kangavärvi.

Terrassi kaunistamiseks sobivad sisekujundaja sõnul ideaalselt aktsenttoolid. Nende kuju loob unikaalse silueti, meenutab välimuselt kiiktooli ning sobib ideaalselt puhkamiseks. Pikutamiseks sobib hästi ka lamamistool. Õdusa keskkonna loomisel mängib olulist rolli ka kamina või lõkkekoha olemasolu. Ühe lahendusena soovitab spetsialist kasutada metallist tulekaussi, mis sobib hästi ka grillimiseks.

Dekoratiivsed aktsendid

«Hooajalised taimed on ilusaks aktsendiks, näiteks õistaimed, põõsad või hooldatud muruplats. Samuti sobivad dekoratsioonina hästi maitsetaimed, puu- ja köögiviljataimed. Elegantsesse lillepotti saab istutada maasikataimi või kõrvitsaid - see loob koduse tunde ja on välimuselt lõbus. Lisaks on nad dekoratsioonina funktsionaalsed,» soovitas sisekujundaja.

Valguslahendused pimedateks suveõhtuteks

Stabulniece sõnul aitavad täiendavad valguslahendused luua eriti hubase tunde. Näiteks sobivad põrandalambid hästi just toidulaua äärde - need lisavad valgust ja toovad soovi korral esile konkreetseid piirkondi. Väga populaarsed on ka valgusketid, mis loovad mõnusa õdusa meeleolu.