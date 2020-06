Kuidas siis? Vaidlus saunarätikute voltimise üle on interneti kahte leeri jaganud

Rätikute voltimiseks on erinevaid viise. Austraalia pereema ja tema poolehoidjate meelest on vaid üks ainuõige moodus: rätiku pooleks voltimine viisil, et moodustub lapik tasane ristkülik või ruut.

Tuleb välja, et emmal-kummal on eeliseid ja ka puudujääke. Paljud leiavad, et pereema pakutud voltimisviisi on mõistlik kasutada, kui on oodata külalisi. Teised jällegi arvavad, et rätiku kokkurullimine on kompktsem ja ruumisäästlikum.