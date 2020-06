ÄRA SIIS UNUSTA ⟩ Lõkketegemise põhitõed, et jaanipäev mööduks ohutult

Jaaniajal on liikvel ka Päästeameti lõkkepatrullid, et veenduda lõkete ohutuses ning nõustada inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja grillida. Selleks, et jaanipäev mööduks ohutult, tuletab Päästeamet meelde mõned lõkketegemise põhitõed.