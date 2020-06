PANE KÕRVA TAHA ⟩ 7 soovitust, et kaitsta kodu varguse eest

Kõige kurvem ongi tihtipeale see, kui vargusjuhtum toimub tihtipeale naabrite «silme all» ning vaid seetõttu, et nad ei ole kursis sellega, kes piirkonnas elab või tegutseb.

Mürk lisas, et ka naabrid ei pruugi alati kodus olla, seda eriti suuremate pühade ajal. Sellisel juhul aitab kodus toimuval silma peal hoida valvekaamera, mille paigaldamisel tuleb aga arvestada sellega, et paigaldatud kaamerad ei rikuks kellegi õigusi. Kui kaamera salvestab elaniku valduses olevat ala, siis on selline tegevus lubatud. Ühisalas tuleb kaamera paigaldamine kooskõlastada ülejäänud majaelanikega ning sellise salvestise avalikustamine on lubatud kooskõlastades selle kõigi osapooltega.