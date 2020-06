Maailmakuulus väljaanne toob ühe põneva veealuse leiuna välja Eestis asuva vareme

Vee alla jäänud iidsete linnade ja teiste kummalise ajalooga ehitiste kõrval on nimekirjas välja toodud Rummu vangla. Insider on vangla kohta kirjutanud põgusa ülevaate. Artiklis kirjutatakse, et karistust kandvad vangid pidid iga päev kaksteist tundi vanglat ümbritsevas karjääris ränka tööd tegema. Lisaks hoiatatakse seiklusjanulisi uudistajaid üleujutatud vanglas varitsevate ohtudes eest nagu näiteks veepiiri all peituv okastraat ja vana tehnika.