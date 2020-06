Külas asuvad hooned on viisakalt säilinud, kuid enamik neist vajab hoolsat kätt. O Penso külas on olemas ka elekter ja toimiv veevärk. Imearmsa külakese meeriks saamine läheb maksma 270 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN .

Georgia osariigi keskel asuv Toomsboro väikelinn on koduks ligikaudu seitsmesajale inimesele. Linna kodulehekülje andmetel on Toomsboros olemas kõik, mis ühes korralikus väikelinnas olema peaks, nagu näiteks koolimaja, poed, kirik, pubi ja isegi rongijaam.

Alabama osariigi lõunatipus asuv 99 elamisest koosnev kogukond läheb augusti lõpus haamri alla. Logistiliselt suurepärases kohas asuv linnake on aastaid meelitanud kohale lähedalasuvates suurlinnades elavaid inimesi. Kõik linnakeses asuvad elamud on üürikodud.

Hetkel on välja üürimata kõigest kaheksa protsenti elamistest, seega on tegemist täiesti toimiva äriinvesteeringuga. Oksjoni alghinnaks on määratud 1,4 miljonit dollarit, ehk 1,2 miljonit eurot. Pakkumisega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Lääne-Texase kõrbes Big Bendi rahvuspargis asub pisike kaevanduslinn, mis on olnud aastaid hüljatud. Eelmise sajandi algul õitsenud linnas kaevandati kinaveri, mida kasutatakse peamiselt punase värvi valmistamiseks. Paljude teiste kaevanduslinnadega sama saatust jagav Villa de la Mina on valmis järgmiseks peatükiks.

Linnakeses on kokku 20 kivihoonet, mis on ajahambale tublisti vastu pidanud. Hoonete ansamblist leiab nii hobusetallid kui ka vangla. Linna uuel kõrbekauboil tuleb selle eest välja käia 1,75 miljonit dollarit. Villa de la Minaga saab lähemalt tutvuda linna koduleheküljel .

Tundub, et Hispaanias müüakse iga maanteekurvi taga pisikest küla. Kuid see ei ole mingi kummituslinn. Tegemist on täiesti toimiva ja elujõulise asulaga, mis jääb üpris tiheda liiklusega tee äärde. El Mortorio külake toimib kui üks suur võõrastemaja. Põhja-Hispaania künklikul maastikul asuvas külas on kokku 12 hoonet, mis on kõik heas seisukorras.