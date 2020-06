Käes on puhkusteaeg ning inimeste huvi suvekodude vastu on tublisti kasvanud. Siin on seitse ägedat mikrosuvilat üle Eesti, mis on hetkel müügis.

Habaja alevik

Habaja mõisa territooriumil müüakse hubast majakest, mis on ideaalne suvine pelgupaik. Kompaktse elamise kogupindala on 31 ruutmeetrit. Maitsekalt sisustatud ruumid loovad hoones mõnusa atmosfääri. Majas on korralik köök, vannituba, elutuba ja isegi saun.

Suvila Habajas. FOTO: KV.EE

Kaunis Habaja alevik asub Tallinna lennujaamast kõigest pooletunnise autosõidu kaugusel Harju- ja Raplamaa piiril. Idülliline pelgupaik pakub hubast ja privaatset olemist. 300 elanikuga Habaja on rahulik alevik, kus on olemas ka korralik toidupood ja raamatukogu.

Tibukollase suvekodu eest tuleb uuel omanikul välja käia 37 900 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Köök. FOTO: KV.EE

Tammiste küla

Pärnu linnast kiviviskekaugusel asuvas Tammiste külas müüakse romantilist suvilat. Pärnu jõe kaldal asuva suvemaja kogupindala on 33,4 ruutmeetrit. Kahetoaline hoone asub 1055 ruutmeetri suurusel kinnistul.

Suvila Tammistes. FOTO: KV.EE

Hoone on koheseks kasutamiseks valmis ning kogu sisustus jääb uue omaniku kasutusse. Majas on jooksev vesi, kanalisatsioon ja elekter. Elavat tuld ja soojust annab köögis pliit ja magamistoas kamin. Uuel omanikul tuleb kauni suvila eest välja käia 52 400 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Suvila sisevaade. FOTO: KV.EE

Kargi küla

Sõrve säärel Kargi külas müüakse mõnusat suvekodu. 1609 ruutmeetri suurusel kinnistul paikneb kaks hoonet. Esimene neist on 20 ruutmeetri suurune eluhoone. Hoone esimesel korrusel asub eluruum koos väikese kööginurgaga. Teisele korrusele on sisse seatud hubane magamistuba. Teine kinnistul asuv hoone on pisike saunamaja.

Suvila Kargi külas. FOTO: KV.EE

Eluhoone on ühendatud elektrisüsteemiga, tänu millele saab hoones ka jahedamal ajal elada. Vett saab kinnistu keskel olevast kaevust. Keha kergendamiseks on teistest majadest natukene eemal üles seatud kuivkäimla. Armsa suvekodu eest tuleb uuel omanikul välja käia 22 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Elumaja esimene korrus. FOTO: KV.EE

Muhumaa

Eesti suuruselt kolmandal saarel müüakse väga erilist väikemaja. Uhketest palkidest ehitatud ja rookatusega kaetud 20 ruutmeetri suurune hoone on ideaalne koht, kuhu päris oma suvila rajada. Merest kõigest 700 meetri kaugusel asuva kinnistu kogupindala on 11 200 ruutmeetrit.

Kinnistul asuv palkmaja. FOTO: KV.EE

Uuel omanikul on võimalik kinnistule ka suurem elumaja ehitada – kõik vajamineva paberid ja load on selle jaoks olemas. Krundil asub puurkaev ning hiljuti on paigaldatud ka kanalisatsioonipaak.

Kivisambla krunt pakub palju privaatsust. Lähim kauplus asub kinnistust 2,5 kilomeetri kaugusel ning Muhu valla keskus 8 kilomeetri kaugusel. Uuel omanikul tuleb Kivisambla krundi eest välja käia 29 900 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Kivisambla kinnistu. FOTO: KV.EE

Kloogaranna

Kloogaranna külje all Lõuna-Käesalu suletud territooriumiga külas müüakse tibukollast kahekorruselist suvemaja. 36 ruutmeetri suuruse hoone esimesel korrusel asub elutuba ja vannituba koos leiliruumiga. Teisel korrusel asub magamistuba. Suvila aias kasvavad kaunid viljapuud.

Suvila Lõuna-Käesalu külas. FOTO: KV.EE

949 ruutmeetri suurusel kinnistul asub ka puurkaev ja kanalisatsioonipaak. Soovi korral saab suvila ühendada kinnistul piiril oleva veevärgiga. Kloogaranna rand jääb kinnistust kõigest 2,6 kilomeetri kaugusele. Mõnusa suvekodu eest tuleb välja käia 42 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Suvila esimene korrus. FOTO: KV.EE

Elbiku

Lääne-Nigula vallas keset vaikset männimetsa ümbritsetuna mahedast merekohinast pakutakse müüa väikest suvilat. Kahekorruselises hoones on olemas kõik eluks vajalik nagu näiteks vannituba, kaasaegne kööginurk, elekter ja vesi. Esimsel korrusel asub eluruum ja vannituba ning teisel korrusel hubane magamistuba.

Suvila Elbiku külas. FOTO: KV.EE

Hoone ees asub terrass, kus hommikusi päikesekiiri püüda. Hoone kogupindala on 20 ruutmeetrit ning kinnistu pindala on 5924 ruutmeetrit. Uuel omanikul tuleb suvila eest välja käia 62 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Suvila esimene korrus. FOTO: KV.EE

Paide linn

Paide linna külje all müüakse 1468 ruutmeetri suurusel krundil asuvat pisikest suvilat. Tupiktänava lõpus paiknev kinnistu on väga privaatne. Aias kasvavad viljapuud ja marjapõõsad.

Suvila Paides. FOTO: KV.EE

Suvilahoone pindala on 25,3 ruutmeetrit. Majas on elekter ning lähiajal ühendatakse hoone ka tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrassiga. Uuel omanikul tuleb armsa suvila eest välja käia 20 800 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.