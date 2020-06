Tallinna Botaanikaaed kutsub pojengipäevale

Botaanikaaias on eksponeeritud üle 250 rohtse pojengi sordi ja hübriidi, esindatud on nii 19. ja 20. sajandil Lääne-Euroopas, Põhja-Ameerikas kui ka endises Nõukogude Liidus aretatud sordid. Õitsemise tippaeg on sel aastal juuli esimene pool.