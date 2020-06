PILDID JA VIDEO ⟩ Vene oligarh parkis Lõuna-Prantsusmaa sadamasse jahi, mis pani kohalikke kulmu kergitama

Oligarhi kallis mänguasi on maailma superjahtide edetabelis suuruselt üheksandal kohal. 143 meetrit pikkune alus paistab silma futuristliku välimuse poolest. Muljetavaldaval alusel on kokku kaheksa tekki ja kolm masti.

Melnichenko jaht kannab üpris kummalist nime. Jahi nimi on A, kuna oligarhi soovis, et just tema alus oleks jahiregistris esimesel kohal. Aluse tippkiirus on 40 kilomeetrit tunnis. Superjahilt leiab veel helikopteri maandumisplatsi ning neli autot ja pisikest allveelaeva mahutava garaaži.