Meelespea: 9 asja, mida külalisena teha ei tohi

Külas olles ei tohi unustada, et oled kellegi teise kodus. Magamistuba on kõige intiimsem ruum terves elamises ning sinna võib siseneda ainult kutsega. Juhul kui see juhtub, siis sul vist näkkas!

Tuppa sisenedes tuleb alati jalanõud ära võtta. Mõnes kodus on välisjalanõudega ringi kõndimine lubatud. Tuleb alati kasvõi kummardada ja teeselda, et hakkad jalatseid ära võtma.

Ka see liigutus jätab sinust halva mulje. Kui toas on palav, siis palu võõrustajalt klaasike külma vett, kui aga toas on külm, siis palu tekki. Seda tehes annad sa võõrustajale viisakalt märku, et temperatuur on sinu jaoks ebamugav.