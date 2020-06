PUUST JA PUNASEKS ⟩ Murutrimmerist võsalõikurini – millal millist aiatööriista kasutada?

Murutrimmer või lihtsalt trimmer töötab jõhviga (trimmipea) ning on mõeldud kergema, lühema rohu lõikamiseks peenarde ja aia äärtest ja mujalt. Rohulõikuril on aga metallist lõikeketas (rohuketas), mis saab hõlpsasti jagu ka mõnevõrra kõrgemast rohust. See tööriist on mõeldud pigem hooldamata rohumaade korrastamiseks.

Reeglina on rohulõikuril komplektis kaasas ka trimmipea, millega saab edukalt lõigata ka lühemat muru. Võsalõikuril on samuti metallist lõikeketas (võsaketas), millel on aga oluliselt rohkem hambaid kui rohulõikuril, mis suudavad murda ka 10 sentimeetri jämedusega puid. Võsalõikur ei asenda küll saagi, aga noore metsa hooldamisel või võsa lõikamisel kraavipervelt on see asendamatu tööriist.

Kõige universaalsemad on aga lõikurid, kus on ühendatud kõik kolm ehk siis komplektis kaasas on nii trimmipea, rohuketas kui ka võsaketas. Olemas on ka kombilõikurid, mille poolitatav võll annab võimaluse kasutada erinevaid tööriistu nagu puhur, mullakobesti, hekipügaja, oksasaag jne. Poolitatav võll annab suure eelise ka seadme transportimisel või hoiustamisel, sest selliselt võtab tööriist märksa vähem ruumi.

Kuidas valida endale sobivat tööriista?

Kõigepealt mõelge läbi, mis töid on vaja teha. Kui aias või maalapil ei ole pikka, hooldamata heina ja võsa, siis tõenäoliselt ei ole vaja rohu- või võsalõikurit ning täiesti piisab heast trimmerist. Kui lisaks muru ohjes hoidmisele tuleb ka veidi keerulisemat maastikku hooldada, tasub kaaluda ka teisi variante.

Lisaks on olulised ka masinate töövõime, kasutusmugavus ja turvalisus. Sobiva masina valimiseks proovige kindlasti, kuidas seade sobib kätte või selga – kas käepide on mugav ning kas masin on sobiva kaaluga, et jaksab mugavalt tööd teha. Ergonoomilisemad on sellised käepidemed, mida saab mitmes suunas reguleerida ning millel on vibratsioonisummutus, mis säästab käsi.

Masina valimiseks proovige seade ka tööle panna. Testige, kuidas töötab starterinöör: kas jaksate tõmmata ning kui kiirelt masin käivitub. Akutehnikaga tööriistade puhul on käivitamine eriti lihtne, piisab vaid nupule vajutamisest. Tänapäeva akutooted on lisaks ka väga võimsad. Omades kahte akut ja kiirlaadijat, saab tööd teha katkematult päev otsa.

Kui ostate trimmerit, siis uurige kindlasti ka seda, kuidas konkreetsele mudelile jõhvi ette anda tuleks. On olemas mudeleid, kus masin tuleb maha panna ja isegi kruvikeerajaga kaasa aidata, aga on ka selliseid, kus jõhvi ette andmiseks piisab vaid trimmipeaga vastu maad kopsamisest.