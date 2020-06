Koristusekspert: see geniaalne nipp hoiab kapipealsed tolmust puhtana

Inglise koristusekspert Becca Napelbaumi sõnul on toidupaber väga heaks magnetiks, tõmmates endasse õhus ringleva tolmu ja tahma. Napelbaum soovitab sellest johtuvalt panna tükk paberit laealuste köögikappide ja külmiku peale.

Paar tähelepanekut Napelbaumil siiski on: enne toidupaberi paika panekut soovitab ta kapi- ja külmkapipealsed tolmust puhtaks teha. Lisaks märgib ta, et toidupaberi puudumisel on väga heaks alternatiiviks ka ajalehepaber.