Asukoht paigas: IKEA kaupluse valmimisse on kaasatud terve küla

Praegu ollakse detailplaneeringu koostamise faasis. IKEA meeskonnale ja Rae vallale lisaks on protsessi kaasatud Kurna küla kogukond, keda see suurprojekt otseselt puudutab. Lisaks kaunile suurele rohealale saab külarahvas lõpuks 30 aastat oodatud bussiliikluse ning mitu kergliiklusteed.

«Kurna küla kogukond on IKEA projekti suhtes väga positiivselt meelestatud. Oleme läbirääkimistes, et leida IKEA ja vallaga kõiki osapooli rahuldav tulemus. Kuna krundile pole logistika- ja laohooned lubatud, siis on IKEA tulek meie külla parim lahendus,» rääkis Kurna külavanem Aivar Aasamäe, kes lisas, et küla esitab peagi kirjalikult ka oma ettepanekud, mis detailplaneeringu lisana kajastuvad.