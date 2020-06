PILDID ⟩ Eesti pere kodus puhkes õide imeline öökuninganna

Õieilu jagub öökuningannal paraku vähe – juba järgmiseks hommikuks on imeilus õis närbunud. Arvatakse, et öökuninganna õitseb vaid ühel ööl aastas. Tegelikult see nii pole: üks õis on tõepoolest vaid ühel ööl avatud, ent järgmistel öödel puhkevad õide juba uued.