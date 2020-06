Viie miljoni tähe hotell: veeda öö Islandi kilemullis

Buubble nimelist majutusasutust külastavad inimesed veedavad öö Islandi maalilise tähistaeva all. Virmalised, langevad tähed või hoopis kesköine päike – see saab olema väga eriline öö.

«Mõned lapsepõlveunistused käivad meiega terve elu kaasas. Tähtede all magamine ja virmaliste tantsu vaatamine on üks nendest unistustest, mida tahtsime täita,» kirjeldab ettevõtte juht Robert Robertson Buubble öömaja saamislugu.

Kilemullis on olemas suur voodi, kus üksi või kahekesi mõnusalt kerra tõmmata. Mullist mõnedkümned meetrid eemal asub teenindusmaja, kus on olemas kaks vannituba ja köök. Kokku on ettevõte püsti pannud kolm kilemulli.