Lõuna-Hiina meres asuvat troopilist Hainani saart kutsutakse ümberkaudsete rahvaste seas hellitavalt «Hiina Hawaiiks». Hiina lõunapoolseimast provintsist on viimaste aastakümnete jooksul saanud riigi olulisim kuurort.

Turistide arvu hüppeline kasv on kaasa toonud majutusasutuste ehitusbuumi. Alates 2005. aastast saarele erinevaid hotellikomplekse projekteerinud arhitekti Scott Myklebusti sõnul toimub saare kahe põhilise suvituslinna Sanya ja Haikou vahel hotellide «võidurelvastumine», milles viimane jääb hetkel kaotajarolli. Väljaandele CNN antud intervjuus tõdes ameeriklasest arhitekt, et iga järgmine projekt on eelmisest suursugusem ja tihti ka kummalisem.