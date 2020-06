Sisekujundaja: seda tuba ei tohiks valgeks värvida

Väljaandele Ideal Home antud intervjuus räägib Kate, et väikestes pimedates ruumides nagu näiteks koridor, ei tohiks kunagi seinu valgeks värvida. «Kui sinu kodus on väike pime ruum, siis on sul kindlasti kiusatus pista pintsel värvipotsikusse ning sein valgeks värvida. Ära tee seda! Valge värv on ilus ainult loodusliku valguse käes. Pimedas ruumis näevad valged seinad välja räpased ja hallikad,» õpetab ta.