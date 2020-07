Suvi on aeg puhkamiseks ning mis saaks olla parem, kui oma isiklikus mereäärses kuurordis päikest püüda. Siin on kümme ägedat mereäärset kinnistut, mis on hetkel müügis.

Suuresadama küla, Hiiumaa

Linnakärast tüdinutele on Hiiumaa kadakate vahel pakkuda mõnus pelgupaik. Saar, kus aeg voolab nagu lõputu jõgi rohelises lopsakas orus ning õhk on alati klaarselge. Kõlab kui täiuslik suvekodu!

Mereäärne krunt Hiiumaal. FOTO: KV.EE

Hiiumaa kirderannikul müügis oleva kinnistu pindala on üks hektar, mis on kaetud noore ja elujõulise kõrghaljastusega. Hoonete projekteerimisel on lubatud nii ajatu, klassikaline, traditsiooniline kui ka tänapäevane arhitektuurikäsitlus. Krundi lubatud ehitisealune pind on kuni 400 ruutmeetrit (elamu ja abihooned).

Mõnusa mereäärse kinnistu eest tuleb välja käia 33 900 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Saulepi küla, Lääneranna vald

Lääneranna vallas Saulepi külas müüakse kehtestatud detailplaneeringuga mereäärset kinnistutu. 2,3 hektari suurusele kinnistule on lubatud ehitada elamu, abihoone ja puurkaev. Kaks kolmandikku kinnistust on kaetud mändide ja kadakatega.

Saulepi küla mereäärne kinnistu. FOTO: KV.EE

Kinnistule lähim suurlinn on Pärnu, mis jääb 63 kilomeetri kaugusele, seega on tegemist tõeliselt mõnusa ja privaatse pelgupaigaga. Uuel omanikul tuleb mereäärse paradiisi eest välja käia 59 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Roheneeme poolsaar, Viimsi vald

Tallinna külje all Roheneeme poolsaare tipus on müüa tõeliselt eriline kinnistu. Mitte iga mees ei saa päris oma sadamaga uhkustada! Kuid täpselt see luksus tuleb selle kinnistuga kaasa. Ühe hektari suuruselt kinnistult avaneb imeline vaade Tallinna lahele ja Aegna saarele.

Rohuneeme poolsaarel asuv kinnistu. FOTO: KV.EE

Kinnistule kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on krundile lubatud ehitada kahekorruseline elamu ning kolm abihoonet. Vee, elektri ja kanalisatsiooni liitumispunktid asuvad krundi piiril.

Ainulaadse mereäärse kinnistu eest tuleb välja käia küllaltki krõbedad 1 300 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Pakri poolsaar, Lääne-Harju vald

Pakri poolsaarel ootab põlispuudega kaunistatud mereäärne krunt uut omanikku. Privaatne liivarand, kus sumedaid suveõhtuid veeta asub kinnistust kõigest kiviviske kaugusel. Hingerahu pakkuva krundi suurus on 9707 ruutmeetrit.

Pakri poolsaarel asuv kinnistu. FOTO: KV.EE

Kinnistu kogupindalast moodustab elamumaa 5098 ruutmeetrit. Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt võib sinna ehitada ühe kahekorruselise hoone ja kaks ühekorruselist abihoonet. Hoonete välisviimistlusel tuleb kasutada looduslähedasi materjale ja hoida traditsioonilist joont.

Mereäärse võlumaa eest tuleb välja käia 50 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Kastna küla, Tõstamaa vald

Kastna külas on müüa imearmas 1,8 hektari suurune Käbi kinnistu. Looduskaunist kinnistut katab lugematul hulgal mände ja kadakaid. Kastna poolsaare sihtkaitsevööndis olevale krundile on lubatud ehitada pisike 60 ruutmeetri suurune suvila. Selleks tuleb vallalt vajalikud paberid välja kaubelda, kuid õnneks on vallaametnikud koostööaldis.

Tõstamaa vallas müüdav kinnistu. FOTO: KV.EE

Mereranda jõudmiseks kulub kinnistu keskelt kondimootori jõul kõigest mõni minut. Uuel omanikul tuleb maalilise kinnistu eest välja käia 29 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Kihnu saar

Kihnu saarel Lemsi külas on müüa kolm kinnistut ühe hinnaga! Tõeliselt erilise asukohaga kinnistud jagunevad kolme kategooriasse – ärimaa, elamumaa ja maatulundusmaa.

Ärimaa krundi suurus on 4761 ruutmeetrit ning sinna võib uus omanik lausa viis hoonet ehitada. Elamumaa suuruseks on 3300 ruutmeetrit, millel asub kaks tuttuut palkmaja. Olemas on ka elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühendus. Maatulundusmaa krundi suuruseks on 2400 ruutmeetrit, mis on suurepärane koht pärsi oma lambakarja pidamiseks.

Kinnistu Kihnu saarel. FOTO: KV.EE

Kihnu saare verivärskel asunikul tuleb kolme kinnistu eest välja käia 260 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Letipea küla, Viru-Nigula vald

Lääne-Virumaa maakonnas Letipea külas on müüa ühe hektari suurune mereäärne kinnistu. Looduskauni rannaküla pärliks olev kinnistu jääb Läänemere kaldast kõigest kahesaja meetri kaugusel.

Kinnistu Letipea külas. FOTO: KV.EE

Kinnistule on lubatud ehitada kahekorruseline eluhoone ja mõned abihooned. Uue omaniku rõõmuks jääb müügitehingu hinna sisse liitumine elektri- ja veevõrguga. Privaatse pelgupaiga eest tuleb välja käia 39 500 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Virtsu alevik, Lääneranna vald

Lääneranna vallas Puhtu lahe kaldal asuvas Virtsu alevikus müüakse ühe hektari suurust mereäärset kinnistut. Liigirikkuse poolest tuntud piirkonda on isegi Tartu Ülikool uurimisjaama püsti pannud! Hobibioloogi jaoks suurepärasele kinnistule on lubatud ehitada kokku kolm hoonet, mille maksimumpindala on 300 ruutmeetrit.

FOTO: Kinnistu Virtsu alevikus.

Kraanivee saamiseks on lubatud kinnistule rajada ka puurkaev. Mõnusa mereäärse krundi eest tuleb uuel omanikul välja käia 30 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Haljala vald

Haljala vallas Karepa kalurikülas on müüa päris oma võrgukuuriga kinnistu. 1,3 hektari suurust kinnistut katab paks mets, mis pakub külma meretuule eest kaitset. Võrgukuur on elektrisüsteemiga ühendatud. Magevee saamiseks tuleb liituda küla puurkaevuga, kuid õnneks on see müügihinna sees. Kohalik omavalitsus lubab olemasoleva hoone mahtu suurendada 33 protsendi võrra.

Kinnistu Karepa külas. FOTO: KV.EE

Kinnistule viib läbi Karepa küla kulgev tee. Uuel omanikul tuleb ägeda krundi eest välja käia 140 000 eurot. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Puise küla, Matsalu rahvuspark

Matsalu rahvuspargis Jugassaare sadama kõrval on müüa kaunis ja vaikne kinnistu. Uue omaniku kasutusse jääb ka krundil olev palkmaja, mille kogupindala on 20 ruutmeetrit. Mikrosuvilast leiab kõik eluksvajaliku – kööginurga, magamisaseme, puhkenurga ning isegi kamina. Õuele on paigaldatud korralik suitsuahi, kus saab lähedal asuvast merest püütud kala ja muud head suitsetad. Keha saab kergendada välikäimlas.

Kinnistul asuv suvemaja. FOTO: KV.EE