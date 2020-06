Pilt selgeks: millist tüüpi uks peab kõige paremini tuult?

Tuulekindlus on üheks olulisemaks faktoriks, kui oled otsimas enda koju sobivat ust. See uks aitab paremini hoida toas sooja – külm tuul võib toas olevat temperatuuri hetkega mõjutada. See tähendab omakorda seda, et nii peaksid panema rohkem rõhku elektrile ja küttele, mis tähendab suuri elektrikulusid. Üldiselt on tuulekindlad uksed ka kvaliteetsemad ja vastupidavamad, mis võrdub ukse pika elueaga – nii ei pea sa ukse hooldamise ega ümbervahetamise pärast niipea muretsema.

Klaaskiust uksed

Klaaskiust uksed on valmistatud komposiidi töötlemisel tulenevatest materjalist. Tegu on turvalise ja energiasäästliku materjaliga, mis tagavad ukse vastupidavuse, tugevuse ning neid on ka kerge hooldada. Klaasist uksed on üsna halb soojusjuht ning on väga ilmastikukindel, mispärast sa tuule pärast muretsema ei pea. Tegu on vägagi stiilse valikuga, mille puudusteks on kiire kulumine ning kallis hind.

Puidust uksed

Puidust uksed on levinud paljudes kodudes – see traditsiooniline valik on hubane ja ilus, sobides mistahes interjööri. Puidust uste vahel saad valida lisaks erinevate puude vahel – olgu selleks tamm, kuusk, vaher või muu. Erinevad töötlusviisid, nagu näiteks lakkimine või värvimine, annavad sulle võimaluse muuta ust täpselt nii nagu ise soovid. Lisaks võivad puitu tekkida ajaga mõrad, kulumisjäljed ja muud kahjustused, mispärast võib ukse lakkimine või üle värvimine olla lausa kohustuslik, kui soovid ukse eluiga pikendada – erinevad mõrad võivad ukse vastupidavust tunduvalt vähendada, muutudes ajaga ka vähem tuulekindlamaks.

Metalluksed

Metallist uksed on vägagi tugevad ja turvalised – need peavad võrreldes puiduga vastu lausa 5 korda rohkem. Suur valik disaine ning vähe hooldamine muudab selle ukse omamise mugavaks. Kuigi pole metall kõige parem valik soojapidavuse jaoks, on nad väga energiasäästlikud ning peavad vastu tuulele vägagi hästi. Paraku võib siiski metall minna rooste ning tekkida mõlke.

Alumiiniumist uksed

Alumiiniumist uksi soovitakse tuulekindluse mõttes kõige enam – need on vastupidavud, tugevad ja energiasäästlikud. Lisaks sellele on need stiilse väljanägemisega, vajavad vähe hooldust, ei mõrane ega ei lähe rooste. Levinud on just alumiiniumist raamidega klaasuksed, mida kasutatakse rõdudel.

Vinüülist uksed

Lisaks heale soojusisolatsioonile, blokeerib see külma tuule või üleliigse kuumuse. Materjal vajab vähe hooldust ning on ka hinnaklassilt pigem soodne, kuid kahjuks nende uste disainivalik pigem limiteeritud.

Millele tuleks veel tähelepanu pöörata?

Ilma tihenditeta uks võib ikkagi kasvõi kõige väiksematest õhuaukudest lasta läbi külma tuult, mispärast peaksid kindlasti veenduma tihendite olemasolus. Koos tihenditega on võimalik küttearvetelt säästa suurelt – õnneks on tihendid soodsad ning kerge paigaldada. Ukse ja lävepaku vahele sobib hästi silindrikujuline või harjastega tihend, mida koos õige värvilahendusega on võimalik suhteliselt märkamatuks muuta. Ukse külgedele ja raamile soovitatakse paigaldada iseliimuvat tihendid, mis sobib hästi ka akendele.

Lisauks

Lisaukse kasutamine aitab tagada veelgi parema soojusisolatsiooni ja tuulekindluse. See on suurepärane lahendus ka siis, kui sulle on silmajäänud välisuks, mis küll pole kahjuks nii ilmastikukindel – lisauks aitab selle mure ära lahendada. Pealegi aitab lisauks tuua mitmekülgsust ka interjööri, kui välisuks ei peaks sobituma esikuga.

Muud tegurid