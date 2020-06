Taaskasutavate ostukottide pahupool, millest enamasti ei räägita

Ameerika Ühendriikide loodusvarade kaitsenõukogu andmetel kasutab keskmine Ameerika perekond aastas ligikaudu 1500 kilekotti. Ümbertöötlemisse suunatakse neist aga ainult murdosa ning lõviosa lõpetab prügimäel. Kuna kilekotid lagunevad looduses tuhandeid aastaid, on neist saanud suur keskkonnaprobleem. Just selle tõttu on korduvkasutatavad ostukotid üha populaarsemaks muutumas.