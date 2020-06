PILDID ⟩ Tiskre Versailles: kulla ja karraga kaunistatud mõis paneb ahhetama

Suursugune mõisahoone valmis aastal 2008 ning on sellest ajas saadik olnud Tiskre säravaim ehitis. Justkui kullaga ülevalatud villa lausa kiirgab luksust. Kahekorruselise hoone kogupindala on 313,8 ruutmeetrit. Kui sulle meeldib kuld, kard ja Kreeka mütoloogia, siis on see villa just sulle.