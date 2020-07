Puhkusekorteri üürijale kehtivad samad reeglid, mis püsielanikelegi

«See tähendab, et välistatud on tegevused, mis võiks ületada teiste elanike mõistliku talumiskohustuse,» selgitab Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Mardi sõnul on välistatud puhkusekorteris pidutsemine ja valju muusika kuulamine, samuti suitsetamine kohtades, kus see pole lubatud, kortermaja rõdul grillimine, uste lahti jätmine ning või võõraste lubamine majja, samuti valesti parkimine või hooletu prügikäitlus.

«Tegelikult tuleks ikkagi jälgida, et ka puhkusekorteris peetaks kinni mõistliku ühiselu üldistest reeglitest. Kui me ikka kodus valju häält ei tee ega müdista või asju laokile ei jäta, peaksime sellest ka puhkusekorterit üürides kinni pidama,» tuletab Mardi meelde.

Kes puhkuse ajaks korteri kellegi teise kasutusse plaanib jätta, peab Mardi sõnul meeles pidama, et korteriomanik on kohustatud tagama, et tema perekonnaliikmed, ajutised elanikud ja korteriomandit kasutavad isikud järgivad seaduse nõuet hoida eriomandi eset korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduda tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.