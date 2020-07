KASUTA VÕIMALUST ⟩ Soome lahes müüakse päris oma saart!

Oled sa kunagi tahtnud maailma muredest üksikule saarele peitu pugeda? Nüüd on sul selleks harukordne võimalus! Väheloo nimeline saar ei ole küll suur, kuid igaüks ei saa päris oma saarega uhkustada. Tallinnast 80 kilomeetri pikkuse autosõidu kaugusel asuva saare pindala on ligikaudu üks hektar. Meresügavuse uuringud on saare ümber teostatud, seega võib uus omanik sinna oma paadisilla püsti panna.