Armsal põhjusel pubi taasavamise edasi lükanud Peter: see on olulisem kui kasum

Ühendkuningriigis Bristoli linnas asuv pubi on alates riigis kehtestatud eriolukorda suletud olnud. Briti valitsus on andnud loa meelelahutusasutused neljandal juunil avada, kuid Peter jätab oma asutuse uksed suletuks.

Majanduslikult raske otsuse taga peitub pubi õlleaias pesitsev lind, vahendab mirror.co.uk. «Eelmisel aastal tegi üks lind maja räästa alla oma pesa. Kahjuks ründas seda harakas ja ema pidi oma pojad hülgama. Nüüd on see sama lind meie juures tagasi. Seekord tegi ta oma pesa aias olevasse põõsasse. Meie asutuse aed on alati paksult rahvast täis, seega ei saaks lind rahus oma poegi üles kasvatada,» põhjendab Peter otsust pubi suletuks jätta.

Peter lisab, et kuigi linnule ohutu keskkonna tagamine on oluline, ei ole Ühendkuningriigi meelelahutusasutuste avamiseks veel õige aeg. «Minu all töötavate inimeste tervis ja heaolu on esmatähtsad. See on minu jaoks palju olulisem kui kasum,» räägib ta.