Laua all aastakümneid tolmu kogunud vaas müüdi oksjonil peadpööritava hinna eest maha

Värvikireva vaasi avastas oksjonimaja Hansons Londoni abidirektor Chris Kirkham. Mees oli kutsutud tühjendusmüügile, et oma silmaga majas olev kraam üle vaadata. Ekspert märkas trepimademel oleva laua all tolmust vaasi ning tundis koheselt ära, et tegemist on 19. sajandi keraamika suurkuju Théodore Decki teosega.