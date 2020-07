LUMMAVAD PILDID ⟩ Interjöörientusiastist Liis otsib kodu kujundades vastuolusid

Kodu on Liis Tarase jaoks eelkõige kohaks, kus on tema inimesed. Kohaks, kus ta lõõgastub ja laeb pärast pikka tööpäeva patareisid. «Loomulikult on siinkohal olulisel kohal ka interjöör ja see peab olema kooskõlas minu sisemise maailmaga,» lisas ta.

Sisekujunduspisik süttis Liisis alles hiljaaegu, seoses tema pere esimese kodu soetamisega. Sisekujundusmaailma sukeldunud Liis jäigi sellesse ülepeakaela suplema ja supleb tänase päevani.

Liis Tarase kodu on imetabane sümbioos uuest ja vanast. FOTO: Erakogu

«Sellest saab kohe neli aastat, mis on tegelikult suhteliselt lühike aeg. Elame Nõmmel, endises Kivimäe saunas, kolmetoalises korteris ja et tegu on unikaalse paekivihoonega, mille puhul «võtmed-kätte-karp» polnud lihtsalt valge karp, vaid juba karakteri ja ajalooga ruumid, siis tundsime abikaasaga, et siia on võimalik luua midagi enamat kui lihtsalt mugav kodu,» meenutas ta heldimusega.

Mänglevalt vastuoluline

Liis arvab, et tema sisekujunduslik käekiri on pidevas arengus, mistõttu on raske seda ühe-kahe sõnaga kokku võtta. Näiteks inspireerivad teda nii Pariisi kodude mänglev elegants kui ka Kopenhaageni korterite tagasihoidlik šarm.

«Otsin ka oma kodu luues vastuolusid, kontraste, sest nii hakkab minu meelest ruum elama. Oma kodus olen seda rakendanud näiteks köögi-söögiruumi osas, kus suhteliselt lakoonilise valge köögi ja plaaditud marmorseina kõrval soleerib 18. sajandi Belgiast pärit toretsev kuldpeegel,» rääkis ta.

Liisit paeluvad ajatud lahendused. FOTO: Erakogu

Interjöörientusiastist Liisi südame panevad kiiremini põksuma vintage-disain, eriti eelmise sajandi keskpaigast pärinev, ja valgustid. Samuti on ta lummatud suuremõõdulistest kunstiteostest. Liis sõnas, et üks esimesi oste tema koju olid legendaarse Rootsi disaineri Bruno Mathssoni toolid nimega Karin, mis on originaalid 1960. aastatest.

«Mõlemad superleiud pärinevad osta.ee keskkonnast, kust võib silmi lahti hoides täiesti ootamatuid asju leida. Olen üritanud koju luua võimalikult ajatud lahendused, vältimaks ohtu, et interjöör ühel hetkel lihtsalt ära tüütab,» selgitas ta.

Kontraste otsiva Liisi kodu on tagasihoidlikult elegantne. FOTO: Erakogu

Liis, kes on viimasel aastal vaikselt professionaalse interjööristilistikaga tegelema hakanud, leiab, et on oluline end sisekujundusmaailma trendidega kursis hoida.

Osaliselt püüab ta nendega ka oma kodus kaasas käia, aga seda pigem pisidetailide näol. «Näiteks mõni huvitava kujuga vaas või lastetoa detailid. Sisetunne selles vallas ilmselt alles hakkab tekkima, olen veel väga vastuvõtlik välistele impulssidele,» ütles ta.

Lõputu inspiratsiooniväli

Liis leiab, et tänapäeval on ääretult lihtne inspiratsiooniväljas viibida, kõik on ligipääsetav, kättesaadav ja mugav. «Kuna olen hästi visuaalne inimene, kellele talletuvad tihti ka kõige peenemad nüansid kusagile mälusoppidesse, siis võin julgelt väita, et minu jaoks inspiratsioon on igal pool,» selgitas ta.

Välisreisidel hoiab ta silmad lahti silmapaistva interjööriga kohvikute, restoranide, poodide või showroomide osas. Liisit kõnetavad taolistel reisidel ka disainimuuseumid.

«Selles osas on näiteks Kopenhaagen väga tänuväärne reisisihtkoht – niivõrd suur disainiklassika konsentratsioon ükskõik, kuhu suunas vaadata. Kes sinnakanti satub, siis kindel soovitus oleks Taani disainmööbli vintage pood Klassik,» täheldas ta.

Interjöörientusiasti kodus on värve just parasjagu, et üldpilt liiga kirjuks ei kujuneks. FOTO: Erakogu

Liis lappab regulaarselt ka sisustusajakirju ning loeb sisustusalaseid raamatuid, näiteks seisab praegu ta laual hiljuti ilmunud Athena Caldreone'i «Live Beautiful», millest leiab suurel hulgal praktilisi nippe ja mõtteainet omanäolise ja tervikliku kodu kujundamiseks.