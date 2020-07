PILDID ⟩ Isa ehitas pojale invaskuutrist ägeda reka

Inglismaal elav Dan hakkas masinat ehitama kaks aastat tagasi, kui tema poeg oli kõigest ühe aasta vanune. Mees teadis, et varsti tunneb ta poeg sellest suurt rõõmu. Nüüdseks on väike mudilane päris oma reka uhke omanik. Masin kaalub 200 kilogrammi ning selle tippkiirus on 11 kilomeetrit tunnis.

Mängureka ehitati vana invaskuutri ümber. FOTO: DAN HULL / CATERS NEWS/DAN HULL / CATERS NEWS / SCANPIX

Masinale saab kinnitada ka haagise, mille valmistas Dan kodust leitud kolast. Elektrikuna töötav mees ütles Daily Mailile antud intervjuus, et on alati armastanud oma kätega meisterdamist. «Mulle on alati meeldinud asju ehitada. Võtsin eesmärgiks oma pojale liikuv masin ehitada. Ta on sünnist saati suur rekafänn olnud, seega tundus sellise masina ehitamine ainuõige valikuna,» räägib ta.

Mängureka enne ülevärvimist. FOTO: DAN HULL / CATERS NEWS/DAN HULL / CATERS NEWS / SCANPIX