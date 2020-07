FOTO ⟩ Sa ei kujuta ette, mis peidab end selle stuudiokorteri köögis

New Yorgis Williamsburgi naabruskonnas üürile antav korter tekitab kohalikes ühteaegu nii segadust kui hämmingut. 1650 ameerika dollari (1464 eurot) eest üürile antavas korteris on nimelt võimalik dušši võtta otse köögis, külmkapi ja valamu kõrval.

Korterit vahendava maakleri sõnul on ebatavaline korter oma harukordsusest hoolimata küllaltki atraktiivne kaup. Ta kinnitas väljaandele nypost.com, et peale kahte nädalat turul napsati see uute üürnike poolt ära.